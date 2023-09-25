"التاريخ الفرعوني والمعالم الأثرية في مصر القديمة".. دليل الخير تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة

تحت عنوان "التاريخ الفرعوني والمعالم الأثرية في مصر القديمة"، أقامت مؤسسة دليل الخير للتنمية، ندوة احتفالاً باليوم العالمي للغة الإشارة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وذلك لتعريف الصم وضعاف السمع بتاريخ بلادنا الحبيبة مصر.

التاريخ الفرعونى بلغة الإشارة

بدأت الندوة التى تعد الأولى من نوعها فى التاريخ الفرعونى مصحوبة بلغة الإشارة، بكلمات الترحيب من المهندسة سمر حسب الله رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والتى أبدت سعادتها الغامرة بوجود أبنائها من الصم وضعاف السمع فى المؤسسة، تلى ذلك كلمة المستشار عبدالسلام عريف هيوب المحامى بالنقض وعضو مجلس أمناء المؤسسة، مهنئا الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة.

من ناحيتهما قاما المحاضران من هيئة تنشيط السياحة "شريف جورج وأسماء عبدالحميد" بشرح التاريخ الفرعونى من خلال التعليق على الصور التوضيحية التى كانت تعرض تباعا وفقا للحقب التاريخية المختلفة، تحت إشراف أحمد محيي مدير مكتب استعلامات رمسيس للهيئة، وذلك بالتزامن مع قيام المترجمتان "علا سليمان وآيه هشام" من مركز إبيليتى للدراسات والتدريب، بترجمة السرد التاريخي بلغة الإشارة .

حضر الندوة مجموعة من أبناء الإتحاد النوعى لجمعيات ومؤسسات الصم وضعاف السمع برئاسة صفاء جودة، وكان لحضور الإعلامى

رامز عباس الأصم الناطق، مؤسس ورئيس قناة الصفحة البيضاء أثراً كبيراً في إنجاح الندوة وإضفاء البهجة والسرور على جميع المشاركين .

ووجهت إدارة المؤسسة شكر خاص للسيدة نجوى مواهب، والمخرج مواهب الحلوى، لمجهوداتهما فى توثيق الندوة، بحضور الأمريكى دانيال هاينز مستشار العلاقات الدولية وخبير لغة الإشارة بصحبة الخبير كرم عبدالبر مترجم لغة الإشارة الدولى، وفى ختام الندوة أكدت إدارة المؤسسة أنها ستعمل على تكرار مثل هذه النوعية الناجحة من الندوات .

يشار إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة (IDSL) سنويًا في جميع أنحاء العالم في 23 سبتمبر من كل عام، جنبا إلى جنب مع الأسبوع الدولي للصم، وقد تم اختيار 23 سبتمبر الذى يوافق تاريخ تأسيس الاتحاد العالمي للصم في عام 1951 .