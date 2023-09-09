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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

رئيس حزب الوفد يهنئ الفلاح المصري بعيده الـ71

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد الفلاح المصري بعيده ال71 ..متمنيا للفلاح المصري صاحب الفضل علي جميع المصريين بدوام الهمة في كل العصور 


رئيس حزب الوفد يهنئ الفلاح المصري

وأكد رئيس الوفد أن مصر تحتفل كل عام في نفس اليوم ٩/٩ بعيد الفلاح في ذكري صدور قانون الإصلاح الزراعي بعد ٥٢ ،وفي الأصل فإن عيد الفلاح يتواكب  مع وقفة الزعيم أحمد عرابي فى نفس اليوم 1881 أمام الخديوى توفيق ومقولته الشهرية " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم".
 

وثمن الدكتور عبدالسند يمامة الدور الوطني للفلاح المصري وتوفيره الغذاء للمصريين علي مدار العصور

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