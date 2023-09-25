قرار جديد ضد سائق متهم بالاعتداء على قاصر بالإكراه في الوراق

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة سائق متهم بالاعتداء جسديا على طفل لم يبلغ من العمر 12 عاما بمنطقة الوراق، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "كريم. م. ف" 22 سنة، سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة خطف طفل وهتك عرضه عنوة بالوراق.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3481 لسنة 2023 الوراق، أن المتهم في يوم 11 مارس الماضي، خطف الطفل "يحيي. ح"، الذي لم يبلغ من العمر 12 عاما، بالإكراه بأن انتنزعه عنوة لمكان خالٍ من الآدميين مستقلا دراجة توكتوك.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة، هتك عرض طفل بالقوة مستغلا صغر سنة وانعدام مقاومته، وتعدي عليه بالإكراه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.