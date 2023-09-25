جاليتيه يقترب من قيادة مارسيليا

دخل المدرب الفرنسي كريستوف جاليتيه، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، قائمة المرشحين لتولي قيادة أولمبيك مارسيليا خلال الفترة المقبلة.

وكان مارسيليا قد تلقى خسارة كبيرة من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

وحسب ماكشفت إذاعة "RMC" الفرنسية، أن إدارة مارسيليا أجرت اتصالات بالمدير الفني كريستوف جالتيه من أجل تولي قيادة المدير الفني خلفًا لـ مارسيلينو.

وأوضحت أن الهزيمة الكبيرة بالأمس عجلت برحيل الجهاز الفني لـ مارسيليا خلال الفترة الحالية، بعد تدهور مستويات الفريق في الاَونة الأخيرة.

ويقترب جالتيه بقوة من تولي تدريب مارسيليا، بعدما وصلت المفاوضات معه لمرحلة متقدمة.

وكان جاليتيه قد رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الفرنسي.

وكان السبب الجقيقي وراء رحيل المدرب الفرنسي عن البي أس حي، بعدما خرج الفريق من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مارسيليا بدأ مفاوضاته مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، من أجل تولي تدريب الفريق، قبل خروجه من حسابات الفريق الفرنسي.

وكان وكيل أعمال باتشيكو قد أكد بإن المدرب البرتغالي مستمر مع بيراميدز، مما يجعله ينفي الأنباء المتداولة حول اقتراب موكله من الدوري الفرنسي.