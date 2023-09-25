غدا.. إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات لموسم 2023-2024

يجري الاتحاد المصري لكرة السلة، قرعة كأس مصر للرجال والسيدات لموسم 2023-2024 غدًا الثلاثاء وذلك بقاعة المؤتمر الصحفي الشرقي (باستاد كرة القدم).

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في الواحدة ظهر غدًا الثلاثاء، بينما تقام قرعة الرجال في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويقدم الاتحاد المصري لكرة السلة، دعوة للسادة الصحفيين لحضور مراسم قرعة كأس مصر في نسخته الجديدة لموسم 2023-2024.

بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة السلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بيانًا صحفيًا بشأن استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024 بناءً على الاتفاق المسبق مع النقابة العامة للمهن الرياضية بتسهيل إجراءات سداد نسبة النقابة.

وبناءً على طلب الجمعية العمومية بأن يكون سداد نسبة نقابة المهن الرياضية عن طريق الأندية طبقًا للقانون دون أدنى مسئولية على الاتحاد المصري لكرة السلة.