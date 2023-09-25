وكيل وزارة الثقافة بالجيزة لـ«الوفد»: الاهتمام بذوي الهمم والأيتام على رأس أولوياتي (صور)

قالت الدكتورة نهى نبيل وكيل وزارة الثقافة بالجيزة، إنّ منذ توليها المنصب بالمحافظة أخذت على عاتقها مهمة سامية ورفيعة للمساهمة في إحياء التراث الشعبي المصرى وتقديم كافة أشكال ورش الفنون التشكيلية والحرف اليدوية.

وأكدت وكيل وزارة الثقافة بالجيزة لـ«الوفد» أنها حرصت على تقديم الخدمات الثقافية المتنوعة التي تحرص علي وصولها لقرى ونجوع محافظة الجيزة، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام بالتعاون مع جهات مختلفة ومنها جامعة القاهرة وخاصة كلية العلاج الطبيعي، وتحرص دائما على المشاركة معهم بالجمعيات الخيرية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي لرسم البهجة على وجوههم.

جدير بالذكر ان الدكتورة نهي حاصلة علي درجة دكتوراه الفلسفة في النقد والتذوق الفني كلية التربية الفنية وماجستير في الفنون الشعبية أكاديمة الفنون، ولها العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات ودوريات محلية ودولية والعديد من المشاركات في مؤتمرات دولية ومحلية والعديد من المؤلفات آخرها كتاب من إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية بالهيئة العامة المصرية للكتاب ٢٠٢٢.

وزارة الثقافة بالجيزة

وزارة الثقافة بالجيزة

وزارة الثقافة بالجيزة

وشاركت وأشرفت على العديد من المهرجانات والمعارض والملتقيات التي ساهمت في اكتشاف المواهب في الجيزة وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتم تكريمها كأفضل مدير عام من الهيئة العامة لقصور الثقافة عام ٢٠٢٠ وكرمت بالعديد من شهادات التقدير والدروع من محافظة الجيزة والعديد من الجهات المختلفة تقديرا لدورها المميز في إثراء الحركة الثقافية والفنية.

كما شاركت واشرفت علي تنفيذ قوافل وأنشطة وملتقيات لخدمة أولادنا من ذوى الهمم ومنها المشاركة في تنفيذ مبادرة مبدعون مختلفون ومبادرة كلنا واحد وملتقي الفن ودورة في تحسين جودة الحياة لذوى الهمم واحتفالية شكرا متكفيش والعديد من الفاعليات الهامة التي ساهمت في دمج وتنمية قدرات أولادنا من ذوى الهمم.

وفي مجال تمكين المرأة قدمت ثقافة الجيزة تحت قيادتها عدد كبير من الفاعليات التي ساهمت في تعليم المرأة بعض الحرف والمهارات وإكسابها بعض المعارف كخطوة في سبيل تحقيق مشاريع صغيرة تساهم في تحسين دخل المرأة والأسرة.