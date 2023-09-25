استشاري تغذية تحذر من مضاعفات نقص شرب الماء على الجسم (فيديو)

حذرت الدكتورة إيمان فكري، استشاري التغذية والسمنة بمستشفى دار الفؤاد، من خطورة نقص شرب الماء على الجسم والاكتفاء بالشرب مرة واحدة بل لابد من شرب الماء على فترات طوال اليوم فنقص الماء يسبب مضاعفات خطيرة للجسم منها حدوث جفاف مزمن خاصة لمن اعتاد على شرب المياه الغازية التي تضر بالجسم وتجعل الشخص لا يشعر بالعطش، ومن الأفضل شرب كوب، أو كوبين صباحًا

على الريق لأنه يغسل كل السموم في الجسم ومفيد للعمليات الحيوية والكيمائية والبيولوجية التي تتم أثناء النوم ويفضل إضافة نقطة ليمون أو فرع نعناع للماء لأنه يعادل حموضة المعدة.

وأرجعت استشاري التغذية أهمية شرب الماء للجسم بأنه يدخل في جميع العمليات الحيوية لأن الفيتامينات والعناصر الغذائية لا يستفيد منها الجسم عند تناولها إلا مع شرب الماء وكذلك الألياف لا تصبح مفيدة بدون الماء وبدون الماء يصبح الدم أكثر لزوجة.إضافة إلى أن الماء يقلل الالتهاب في الجسم ويفضل كل نصف ساعة شرب نصف كوب ماء.

وتوصي الدكتورة إيمان فكري مرضى السكر بشرب كميات كبيرة من الماء لأن الماء يقلل لزوجة الدم لديهم فإذا كان الشخص الطبيعي يشرب 2 لتر من الماء يوميًا فمريض السكر لابد أن يشرب 4 لترات ماء يوميًا.