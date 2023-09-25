رئيس أذربيجان يُعرب عن ثقته في نجاح اندماج أرمن كاراباخ

أعرب الرئيس الأذربيجاني، "إلهام علييف"، عن ثقته في نجاح عملية إعادة دمج أرمن منطقة قره باغ في المجتمع الأذربيجاني، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة إلى منطقة ناختشيفان الأذربيجانية.

وأضاف علييف: "لقد بدأت سلطات أذربيجان بالفعل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأرمن في قره باغ - الوقود والغذاء والأدوية وما إلى ذلك. وهذا يشير إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة قره باغ، بغض النظر عن قومياتهم، هم مواطنون أذربيجانيون".

وشدد علييف على أنه سيتم ضمان أمن سكان قره باغ الأرمن وحقوقهم، من قبل الدولة الأذربيجانية.

وتابع الرئيس الأذربيجاني: "انعقد اليوم الاجتماع الثاني لممثلي باكو وقره باغ. أنا واثق من أن عملية إعادة دمج أرمن قره باغ في المجتمع الأذربيجاني ستكون ناجحة".

أذربيجان تعتذر لـ"بوتين" عن وفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية

اعتذر الرئيس الأذربيجاني، "إلهام علييف"، وأعرب عن تعازيه العميقة بشأن الوفاة المأساوية لعناصر من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، حسبما أفاد المركز الصحفي للكرملين، مساء الخميس.

وبحسب مكتب أمين المظالم في قره باغ، فقد قتل نتيجة الاشتباكات الأخيرة أكثر من 30 شخصا، منهم 7 مدنيين، وأصيب أكثر من 200 شخص، منهم 35 مدنيا، فيما أبلغت باكو عن وفاة شخص واحد من جانبها.

مكافحة الإرهاب

يأتي ذلك عقب إعلان أذربيجان، الثلاثاء 19 سبتمبر، بدء ما أسمته "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، حيث حددت لتلك "الإجراءات" هدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها، في الوقت الذي تؤكد فيه أرمينيا عدم وجود أي أفراد عسكريين أراضي جمهورية قره باغ، واستعادة "الأراضي المحررة من الاحتلال"، و"استعادة الهيكل الدستوري لأذربيجان".