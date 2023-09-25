للسيدات.. 3 خطوات رئيسية لمنع ظهور السيلوليت

يعاني عدد كبير من النساء من السيلوليت، وعلاوة على ذلك فإن هذه المشكلة غالبًا ما تؤثر حتى على أولئك الذين ليس لديهم وزن زائد.

ولا يتعلق السيلوليت بالوزن الزائد، بل يتعلق بنوعية الجلد، والجلد مرآة لصحة الجسم بأكمله لذلك، إذا كنت تريد النجاح، يجب أن يكون النهج شاملا.

خطوات للتخلص من السيلوليت

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي التغذية اجعلها نظيفة وصحية قدر الإمكان، وهذا يعني تقليل الوجبات السريعة والدهون المتحولة والسكر.

والشرط الثاني الضروري لهزيمة السيلوليت هو التصريف اللمفاوي وتعزيزه وتنشيطه بكل الطرق الممكنة.

وفي الواقع، هناك العديد من الأساليب، ويمكن أن يكون هذا تدليكًا، أو التدريب في صالة الألعاب الرياضية، أو تمارين القلب وتمارين الجسم مفيدة بشكل خاص في هذه الحالة اختر ما تفضله.

والخطوة الثالثة هي جميع أنواع الكريمات والأغطية والعلاجات السطحية المضادة للسيلوليت، وبترتيب عكسي أو دون مراعاة الخطوتين الأولين، لن تعمل القاعدة الثالثة، أو سيكون التأثير بالكاد ملحوظا.

وجميع أنواع الكريمات المضادة للسيلوليت، والتي يتم الإعلان عنها بنشاط من قبل مدوني التجميل اليوم، لا يمكن استخدامها إلا كمنتج إضافي مساعد، وليس كمنتج أساسي.