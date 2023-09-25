رباعي باريس مُهدد بالإيقاف بسبب الهتافت المسيئة

نجح باريس سان جيرمان في الفوز على مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الرباعي أشرف حكيمي وراندال كولو مواني وعثمان ديمبلي وليفين كورزاوا، يواجهون خطر الإيقاف بسبب الهتافات العدائية والمسيئة ضد مارسيليا.

وأوضحت أن هناك مقطع فيديو للرباعي وهم يرددون بعض الهتافات العنصرية مع جماهير باريس سان جيرمان، والتي تصف جماهير مارسيليا بألفاظ مسيئة.

وأكدت أن رابطة الدوري الفرنسي ستقوم بالتحقيق في الواقعة خلال الفترة المقبلة، وفي حالة ثبت إدانة الرباعي فإنهم سيتعرضون للعقوبة والتي قد تصل للإيقاف.

وشددت على أن مدافع مارسيليا السابق تاي تايوو، تعرض للإيقاف لمدة مباراة في موسم 2010/2011، بعدما قام بهتاف مسيء ضد الفريق الباريسي.

وكان أشرف حكيمي قد نجح في صناعة الفارق مع باريس سان جيرمان أمام مارسيليا، حيث سجل هدف وصنع اَخر في المواجهة المثيرة.

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