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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فخري لاكاي يقود تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة البنك الاهلي في الدوري المصري

فخري لاكاي
فخري لاكاي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من عصر اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

تبدأ مباراة بيراميدز و البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات.

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