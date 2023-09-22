الصيد يوافق علي سفر لاعبته لتصفيات بطولة العالم بناءا علي طلب رئيس اتحاد السباحة

خلال اتصال تليفوني بين رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للسباحة المهندس ياسر ادريس ورئيس مجلس ادارة نادي الصيد المصري المهندس عبد الله غراب اشار رئيس النادي الي ترحيب نادي الصيد ببيان معالي وزير الشباب والرياضة بخصوص لاعبة النادي لوجين عبدالله مؤكدا تعاون النادي الكامل مع اللجنه المشكلة من الاتحاد المصري للسباحة.

وحرصاً من إدارة نادي الصيد علي مصلحة اللاعبة وتأكيدًا علي عدم تعنت النادي في شيء و حسن النية الكامل وبالرغم من عدم تلقي النادي حتي تاريخه اي خطاب رسمي يفيد طلبها بشأن المشاركة في بطولة خارجية علي نفقتها الخاصة، إلا ان النادي أكد موافقته علي طلب رئيس الاتحاد وانه لا مانع لدي إدارة النادي من سفر اللاعبة للمشاركة في البطولة الخارجية المؤهلة لبطوله العالم حتي يتسني لها اللحاق بموعد التسجيل دون الأخلال باستكمال واستمرار التحقيق والحفاظ الكامل علي حقوق النادي القانونية.