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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تحصد المركز الأول في الكرة الطائرة ببطولة الجمهورية للشركات

مصر للطيران تحصد
مصر للطيران تحصد المركز الأول في الكرة الطائرة

واصلت فرق مصر للطيران المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات نتائجها المتميزة في المنافسات وقد فاز فريق الكرة الطائرة بالمركز الأول وكأس البطولة بعد فوزه على نظيره فريق الشرقية للدخان بنتيجة 0/2.

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بطولة الشركات 

وبهذه المناسبة تقدم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للبعثة المشاركة في بطولة الشركات على النتيجة المشرفة التي وصلت لها وتخطي فرق قوية مشاركة في البطولة.

وطالب زكريا باقى الفرق المشاركة بتحقيق الفوز والعودة بكأس البطولة في مختلف الألعاب التى تشارك فيها مصر للطيران هذا العام.

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