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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران بمطار الدمام.. أعرف السبب

طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران

صرح مصدر مسؤل بشركة مصر للطيران أن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكب هبطت إضطراريًا بمطار الدمام الدولي لوجود عطل فني مفاجئ وعلى الفور طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولى وذلك حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية.

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هذا وقد  تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الإنتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

 

ومن جانبها قامت الشركة بتجهيز طائرة أخري متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبي.

 

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