مصر للطيران تواصل خطتها التوسعية.. وتفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وطوكيو

م. يحيى: التشغيل فى ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصرى واليابانى.. ونسعى مستقبلًا لزيادة الرحلات والوجهات

استكمالًا لخطتها الطموحة نحو فتح أسواق جديدة وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء، صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية بصدد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان ابتداء من 28 سبتمبر القادم، مضيفًا أن الشركة افتتحت مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة فى قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكان أخرها خط نيودلهى العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس 2023، مضيفًا أننا نشهد حاليًا عودة خطوط الطيران مع اليابان نظرًا لأهمية هذا الخط الذى يخدم قطاع كبير من عملائنا ويأتى تشغيل هذا الخط فى ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصرى واليابانى وحاجة عملائنا لخط طيران مباشر إلى اليابان، كما سنسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان.

تنشيط الحركة السياحة

ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط على متن طائراتها من طراز بوينج B787-9 الذى يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقاعد، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من 2 نوفمبر القادم.

ومن جانبه أوضح الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن خط طوكيو الجديد سيشهد إقبالًا كبيرًا وسوف يسهم بشكل مباشر وفعال فى دعم التعاون التجارى والثقافى المصرى اليابانى، فضلًا عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين.