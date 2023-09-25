مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف بشأن الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 سبتمبر، في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، الاثنين.

ونزل مؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات لمساعدة القطاع المتعثر.

والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل اذ تراجعت 3.9 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة تراجعها ستوكس600.

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل إل.في.إم.إتش بنسبة 0.6 بالمئة وكيرينج بنسبة اثنين بالمئة وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكثر اقتصاد في العالم.

لكن سهم أسترازينيكا ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن أصدرت شركة جيفريز توصية لسهم شركة الأدوية بالشراء بعد أن كانت بالاحتفاظ.

البورصة المصرية تواصل الارتفاعات وتربح 11.4مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.368.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى20213نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا طفيفا بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى3827 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 139 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 1.9 مليار جنيه .