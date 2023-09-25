بعد قليل ..بيراميدز ضيفًا على البنك الأهلي في ثاني جولات الدوري
تنطلق بعد قليل في تمام الرابعة مساء اليوم صافرة الحكم أحمد الغندور لبدء مواجهة البنك الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها على ستاد السلام ، لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز في موسمه الجديد.
واستهل البنك الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري بالخسارة أمام طلائع الجيش بثنائية من دون رد ، بينما انتهى لقاء بيراميدز في الجولة الأولى أمام الزمالك بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.
وجاء تشكيل بيراميدز في اللقاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:"شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي".
بينما ضم تشكيل البنك الأهلي كل من ..
حراسة المرمي : محمد أبو جبل
خط الدفاع :أيمن أشرف ، سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، اسحاقو يعقوبو
خط الوسط :محمود سيد ، محمد فتحي ،احمد مدبولى ، أحمد النادرى ، جريندو
خط الهجوم : كريم بامبو
ويتواجد على مقاعد البدلاء .. “حسن شاهين،أسامة فيصل ،سيرجى اكا، أمير مدحت، محمد بسيوني ، إبراهيم حسن ، معاذ الحناوي ، عماد فتحى ، أحمد ياسر