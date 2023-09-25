موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية أواخر شهر ديسمبر المقبل بمشاركة الأهلي ممثل القارة الأفريقية.





ومن المقرر إقامة فعاليات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بتواجد الأهلي المصري ، مانشستر سيتي الإنجليزي ، الاتحاد السعودي، أوكلاند النيوزيلندي ، كلوب ليون المكسيكي ، أوراوا الياباني وفلامنجو البرازيلي".



وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للأهلي على التوالي ، بعد حصد برونزية البطولة عام 2021 ، وبرونزية عام 2022 ، والترتيب الثالث خلال البطولة التي أقيمت مطلع العام الجاري بدولة المغرب.

فوز الأهلي في افتتاحية المشوار الأفريقي ..

وفي بداية المشوار القاري ، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز بثلاثية نظيفة على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

وسجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم الجمعة القادم.