7 ملايين سهم حجم الطلبات المستجيبة لعرض شطب العز الدخيلة

أعلنت البورصة المصرية، كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية، استجابة للشطب الإختياري لأسهم الشركة.

وقالت البورصة، في بيان، إنه بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء اليوم الاثنين بسوق الصفقات الخاصة، بلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة عدد 6,951,496 سهم.

ويشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، برأس المال المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزعاً على 19.512 مليون سهم منها بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم.

وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الجاري المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكانت شركة حديد عز، قالت إن شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية -تابعة- استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر؛ بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تسهم في العز الدخيلة، والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موارد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.