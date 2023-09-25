خالد عيد يكشف عن قائمة غزل المحلة لمباراة شبين الكوم في الدوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن قائمة الفريق التي تخوض لقاء شبين الكوم مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري المحترفين في نسختة الأولي للموسم الجديد.

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جاءت قائمة غزل المحلة لمباراة شبين الكومفي الدوري المحترفين

عمــرو شعبان

محمود الحضري

علي عباس

عمرو الجزار

محمد حجازي

محمد جـابر

أوشــــا

محمود مسعد

أحمد طارق

محمد أبو الحمد

خالد الإخميمي

محمود غالي

محمود علاء

أسامة خليل

يوسف بيبو

عبد الرحمن دودي

رجب مارو

عمـوري

أحمد مجدي

عبد الله بيكا

عبده يحـيى

تشـارلز بـاسي

موعد مباراة غزل المحلة و شبين الكوم في الدوري المحترفين

تبدأ مباراة غزل المحلة و شبين الكوم مساء غد الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .