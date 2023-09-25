الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إثيوبيا تمتلك ١٣ سدا وبحيرة تفوق حصة مصر فى مياه النيل

نادر نور الدين : الحلول الودية "ممكنة" إذا توافرت حسن النوايا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عدد من خبراء وباحثون للمياه أن الحلول التفاوضية بشأن السد الاثيوبى " ممكنة " ، إذا توافرت حسن النوايا ، للإتفاق على الملء وقواعد تشغيل التوربينات ، بما يراعى كافة الاعتبارات والعلاقات مع جميع الأطراف .

قال الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الموارد المائية وإستصلاح الأراضى بجامعة القاهرة : نأمل فى اختتام المفاوضات الثلاثية الحالية على أساس مبدأ إحترام مبادئ القانون الدولى الحاكم لإدارة وإستخدام الأنهار الدولية ، والتى تتيح الاستخدام العادل والمتوازن لمواردنا المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى .

وأوضح " الخبير المائى " تناقشنا على الملء الخامس والسادس ، ويتم الإتفاق الآن على نظام تشغيل التوربينات ونظام الملء والتشغيل فى السنوات القادمة ، ويتبقى جولتين للتفاوض وهى مدة كفيلة أن تصل الدول الثلاثة إذا خلصت النوايا إلى إتفاق ملزم وقانونى يلتزم به الجميع وليس مجرد توصيات أو إرشادات كما تريدها إثيوبيا . مشيرا لسعة التخزين للسد بنحو ٤٢ مليار متر مكعب من المياه خلف جدار السد .

ولفت إلى أن أثيوبيا تعيش على أكثر من ٦٠٪ من مساحتها فى حين تعيش مصر على أقل من ٧٪ من مساحتها ، كما وأن أثيوبيا بها خزان سد تاكيزى أحد روافد عطبرة النيل يضم ١٠ مليارات متر مكعب، وعدد السدود المقامة على الأنهار والبحيرات فى أثيوبيا ١٣ سدا .

وأضاف أن اثيوبيا تستقبل ٩٣٦ مليار متر مكعب من الأمطار ، بينما تستفيد مصر من ١.٣ مليار فقط من الأمطار التى تسقط فوق أراضى الدلتا ، وتعانى مصر من عجز مائى يبلغ ٤٢ مليار متر مكعب سنويا .

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الجريدة الورقية