اقتصادية النواب: العلاقات بين القاهرة وبكين استراتيجية وتاريخية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن العلاقات بين القاهرة وبكين تاريخية واستراتيجية وشهدت تطوراً كبيراً خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.



وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد صيني رفيع المستوى برئاسة "لي شي" عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة مؤكداً

أن نقل "لي شي" خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الصيني "شي جينبينج" للرئيس السيسى، وهو ما بادله الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني يعد دليلاً على متانة العلاقات والصداقة التاريخية بين مصر والصين على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد تقدير

واعجاب المسئول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، وجهود مصر لتطوير محور قناة السويس، التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب والتحسن المُطرّد في مناخ الاستثمار بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى مواصلة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكان الرئيس السيسى قد أشاد خلال اللقاء بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكداً توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين، وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالاتٍ عدة، من بينها التبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي.

كما جرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث عرض الجانب الصيني رؤاه في هذا الشأن، وأكد الرئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك، بما يحافظ على السلم والاستقرار، ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب، أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة.