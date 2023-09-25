أوكرانيا تؤكد وفاة قائد الأسطول الروسي في هجوم بالبحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، أن قائد الأسطول الروسي لقى حتفه في البحر الأسود في ضربة تمت على مقرّ البحرية في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على قناتها بتطبيق تيليجرام "لقى 34 ضابطًا مصرعهم بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود" بعد ضربة صاروخية.

من جانبها، كانت روسيا هاجمت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بواسطة 19 مسيرة و14 صاروخاً، ما أدى إلى إصابة امرأة وحدث أضرار في منشأة مرفأية.

وقال حاكم أوديسا أوليج كيبر عبر "تيليجرام" إن موسكو "هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ"، مشيرًا إلى "ضربات" عدة من بينها هجوم على "منشأة مرفأية".