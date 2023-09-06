روسيا: صد هجمات الجيش الأوكراني وتكبيده مئات القتلى وتدمير آليات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء إحباط جميع محاولات وهجمات القوات الأوكرانية ، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بلغت 600 قتيل على الأقل وعشرات الآليات العسكرية.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن القوات الجو- فضائية الروسية نفذت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت قاعدة تدريب لمجموعات تابعة للقوات الأوكرانية.

وأضافت أنه على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية بالتعاون مع سلاح الطيران والمدفعية، 10 هجمات لمجموعات أوكرانية، وألحقت خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية حيث تم القضاء على أكثر من 280 جنديا وتدمير دبابة، وعدد من الآليات العسكرية الأخرى ، كما صدت القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 4 هجمات للعدو على محور زابوروجيه ، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت 40 جنديا، كما تم تدمير دبابة ومركبات قتالية ومدافع ذاتية الدفع من صنع أمريكي.

وعلى محور خيرسون، نتيجة الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، بلغت خسائر العدو 65 جنديا و4 مركبات ومدافع "هاوتزر" ، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي، 12 قذيفة صاروخية أطلقتها منظومات "هيمارس" الأمريكية، كما تم إسقاط 17 طائرة أوكرانية مسيرة.