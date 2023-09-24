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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تعلن افتتاح 20 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح (20) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا.

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أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (203) مسجد منها (145) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف أسيوط
1. الشرفاء – بني عدي - منفلوط
مديرية أوقاف الجيزة
2. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر
مديرية أوقاف القليوبية
3. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول 
مديرية أوقاف البحيرة
5. الهدى –  ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير
6. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير
7. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار
8. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى 
9. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف الشرقية


10. أبو الشيخ  سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير
11. أبو نمر  - السعديين - فاقوس
12. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير
13. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف قنا
1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط
2. الأجابة – القبيبة – فرشوط 
3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا
4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا
5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا
6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت
مديرية أوقاف الأقصر
7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة

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