الأوقاف تعلن افتتاح 20 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح (20) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا.
أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (203) مسجد منها (145) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف أسيوط
1. الشرفاء – بني عدي - منفلوط
مديرية أوقاف الجيزة
2. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر
مديرية أوقاف القليوبية
3. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول
مديرية أوقاف البحيرة
5. الهدى – ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير
6. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير
7. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار
8. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى
9. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف الشرقية
10. أبو الشيخ سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير
11. أبو نمر - السعديين - فاقوس
12. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير
13. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح
مساجد الصيانة
مديرية أوقاف قنا
1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط
2. الأجابة – القبيبة – فرشوط
3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا
4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا
5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا
6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت
مديرية أوقاف الأقصر
7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة