جهود لتحديد مرتكب اختراق صفحة مديرية الأوقاف بالدقهلية

تواصل الجهات الأمنية ومباحث الإنترنت بالدقهلية تحرياتها لتحديد مرتكب واقعة اختراق الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بالدقهلية على " فيس بوك" صباح اليوم ونشر مقاطع فيديو غير أخلاقية على الصفحة .

سرقة واختراق..

وكانت الصفحة الخاصة بمديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تعرضت اليوم الجمعة، إلى السرقة والاختراق من قبل أشخاص مجهولين (هكر)، ونشروا مقاطع فيديو غير أخلاقية عليها مما أثار حالة من الاستياء والصدمة بين متابعي الصفحة وتعجبوا من نشر هذه المقاطع .

الاجراءات القانونية…

وكان الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية قد أكد في تصريحات صحفية بأن مسؤولي الصفحة الخاصة بالمديرية فوجئوا صباح اليوم، باختراقها وسرقتها من قبل مجهولين، وبث محتوى غير أخلاقي عليها.

وأضاف بأنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية للتوصل لهوية مخترق الصفحة ومحاسبته.

لا توجد سيطرة…

وأوضح وكيل الوزارة، أن الصفحة حاليًا تحت تحكم وإدارة من اخترقها، وليس للمديرية أي سيطرة عليها، مؤكدًا أنه تم إبلاغ جميع الجهات المختصة والموضوع قيد التحقيقات.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنهم لا يعلمون بالتحديد ما حدث للصفحة الرسمية للمديرية على فيسبوك، مشيرًا إلى أنه من المرجح وجود عملية قرصنة إلكترونية "هكر" لصفحة الديرية الرسمية على فيسبوك.

يذكر بأنه حتى الآن لاتزال الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بالدقهلية تبث مقاطع فيديو غير أخلاقية على الرغم من مرور عدة ساعات على اختراقها .