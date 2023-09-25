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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مراقبة الأغذية بالقليوبية تكثف جهودها لردع المخالفين

صورة
صورة

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالمرور على أحد مصانع بيع الحلوي الجافة ، والذي يقع وسط الزراعات بإحدي المناطق الحدودية لإحدي قري مدينة كفر شكر.


والذي تبين أنه يدار بدون ترخيص ، ويفتقر للاشتراطات الصحية لتداول وتصنيع المواد الغذائية.

 هذا وقد تم ضبط ٢٥٠ كرتونة من أحد أصناف الحلوي بالنعناع غير محتفظة بخواصها الطبيعية ، و تاريخ الانتاج مطموس وغير مطابق للمواصفات القياسية، والتي يقدر وزنها حوالي ٥٠٠ كجم، كما تم ضبط ١٠ شكاير من صنف مصاصة روج للأطفال ويقدر وزنها ٣٥٠ كجم تقريبا ، غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات مايقرب من ٨٥٠ كجم تقريبا.

كما تم سحب عينات من المضبوطات المذكورة والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف.

                     
يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة ، تحت إشراف الدكتورة فاطمة ابو جرة مدير عام الطب الوقائي ،و بالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية ، والأستاذ سامي رجب مراقب عام الأغذية،  والأستاذ محمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية وفريق من مفتشي  الأغذية بالإدارة الصحية بكفر شكر.

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