حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 10 كيلو حشيش بالإسكندرية

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، وطالبت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة الجمرك غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.