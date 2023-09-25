سعر الذهب يستقر قبل صدور بيانات أمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الأستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 سبتمبر، بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي إذ قام المستثمرون بتقييم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى ألمح إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل قراءة بيانات تضخم المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع .

سعر الذهب عالميا

كما استقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة أيضا عند 1945.00 دولار.

قال برافين سينج، نائب الرئيس المساعد في شركة الوساطة الهندية “شاريخان”، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة عالميًا (ETF) يظهر أن الطلب على الاستثمار في الذهب لا يزال ضعيفًا، مضيفًا أن الفائدة المرتفعة ستضغط على المعدن الثمين.

وقال SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إن ممتلكاته تراجعت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

وحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة من زيادة أسعار الفائدة حتى بعد التصويت لإبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صانعي السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.60 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 % إلى 925.25 دولار ، وهبط البلاديوم 0.3 % إلى 1245.72 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 5230 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1901 جنيها .

الجنيه الذهب 17720 جنيها.

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حالياً.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.