مفاجأة بأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم 25 سبتمبر2023

شهدت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 25 سبتمبر، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2215 جنيها للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 5230 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1901 جنيها .

الجنيه الذهب 17720 جنيها.

الذهب عالمياً

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حالياً.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.

أسعار الذهب العالمية

وتأثرت أسعار الذهب العالمية، باجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي الذب أسفر عن تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق بين 5.25% - 5.50% ليوافق التوقعات، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة 11 مرة بين فبراير 2022 ويوليو 2023، مضيفًا إجمالي 5.25 نقطة مئوية إلى السعر الأساسي السابق البالغ 0.25٪ فقط.

وأظهر البنك، أن أسعار الفائدة ستستمر عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأشارت التوقعات إلى تخفيضات أقل في الفائدة في عام 2024 مقارنة مع التوقعات السابقة، وحذر رئيس الفيدرالي أن الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم ومرونة سوق العمل تمنح البنك الفيدرالي مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأشار جيروم باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ليتخذ حديثه لهجة متشددة أكثر بكثير من توقعات الأسواق، حيث قلل من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في ظل استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وهو السيناريو الذي ينذر بضعف في الطلب على الذهب كملاذ آمن.