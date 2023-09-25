سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 25-9-2023

استقرت أسعار الذهب في الكويت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في دول الخليج نحو 18.82 دينار كويتي، و61.92 دولار أمريكي .

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

سعر الذهب عيار 24 في الكويت

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، حيث سجل نحو 18.82 دينار للجرام، أي ما يعادل 61.92 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.26 دينار للجرام، أي ما يعادل 56.76 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الكويت

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 مستوى 16.47 دينار للجرام، أي ما يعادل 54.18 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 18 مستوى 14.12 دينار، أي ما يعادل 46.44 دولار.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب مستوى 131.77 دينارا.

سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت

حقق سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت نحو 585.44 دينارا، بما يعادل 1.926 دولارا.

وفيما يخص أسعار الذهب في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات، وحقق سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17860 جنيهًا، بينما سجل سعر الأوقية اليوم في الأسواق العالمية مستوى 1924دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 5230 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1901 جنيها .

الجنيه الذهب 17720 جنيها.

الذهب عالمياً

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حالياً.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.