العالم الهولندي يحذِّر مجددًّا من زلزال مدمر

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددًّا بعد أن نشر تحذيرًا خطيرًا على صفحته على منصة "X" تنبأ فيه بزلزال مدمر تبلغ قوته 7.5 درجات أو كثر ما بين يومي 26 و28 سبتمبر.

توقع العالم الهولندي أن يعقب الزلزال هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ذكر العالم الهولندي تحذير الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها على منصة "إكس" أنه "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".

كما نشرت الهيئة الجيولوجية "ssgeos" خريطة للمكان الذي من المتوقع أن يحدث فيه الزلزال.

وكان فرانك هوغربيتس قد ذكر في منشور أثار جدلا "يبدو أن هناك الكثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتحليلي وتوقعاتي السابقة.. سأوضح ذلك في التحديث القادم".

وأثار عالم الزلازل الهولندي الكثير من الجدل خاصة بعد أن تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب الذي وقع يوم 8 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف.

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها بـ3 أيام، فيما يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

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