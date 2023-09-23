زلزال خطير خلال أيام.. العالم الهولندي يرعب العالم مجددًا

استطاع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أن يثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا؛ بسبب توقعاته بشأن حدوث زلازل مدمرة في عدة بلدان، حيث تصادفت توقعاته بالفعل في كثير من المرات، الأمر الذي أثار دهشة وحيرة الكثيرين.

وأطلق العالم الهولندي تحذيرا خطيرا منذ ساعات قليلة على صفحته على موقع "اكس" تنبأ فيه بزلزال مدمر يبلغ قوته 8.5 ريختر ما بين يومي 26 إلى 28 سبتمبر.

وقال في منشوره: "يبدو أن هناك الكثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتحليلي وتوقعاتي السابقة. سأوضح ذلك في التحديث القادم، والذي من المفترض أن يكون متاحًا بعد ظهر اليوم".

زلزال بسبب اقتران المريخ وعطارد والمشتري

ونشرت الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها العالم الهولندي على منصة اكس منشورا أوضحت فيه أن : "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر"

وبعد أخذ ورد حول توقعاته الأخيرة، قرر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل توضيح الالتباسات حول توقعاته لحدوث تسونامي.

وفي رد سابق لمنصته حول الموضوع نفسه أوضح أن "هوجربيتس لم يتوقع حدوث تسونامي في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر.

ووضع زلزال المغرب في منظور تاريخي وتحدث عن التهديد العام قبالة سواحل البرتغال.

وفي جزء التوقعات من الفيديو، ذكر مناطق في المحيط الهادئ ولكن لم يذكر تسونامي".

العالم الهولندي يثير الجدل

وأثار عالم الزلازل الهولندي الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن تبين أنه قد تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغرب منذ نحو الأسبوعين، وحصد أرواح نحو 3000 شخص وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف.

وهذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى الذي تشهده البلاد منذ أكثر من قرن.

