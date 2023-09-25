الاستغناء عن الكافيين له فوائد عديدة.. تقليل الصداع أبرزها

الكافيين هو منبه طبيعي للجهاز العصبي المركزي (CNS) من فئة الميثيل زانثين وهو المنشط ذو التأثير النفساني الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، ويتم الحصول على هذا الدواء بشكل شائع من حبوب القهوة ولكن يمكن أيضًا العثور عليه بشكل طبيعي في أنواع معينة من الشاي وحبوب الكاكاو.

وبالنسبة للكثيرين، يبدأ يومهم بالقهوة، وينتهي بها أحيانًا، وبعض الناس يشربون 5-10 أكواب يوميا ومع ذلك، فإن الاستغناء عن الكافيين يمكن أن يكون له فوائده، فيما يلي بعض التغييرات الإيجابية التي ستحدث لجسمك إذا توقفت عن المشروب المنشط.

الصداع

سوف تواجه عددًا أقل من الصداع ومع ذلك، في الأيام الأولى من الانسحاب، قد تزداد كأثر جانبي هذه هي الطريقة التي يتفاعل بها الجسم مع غياب المنبه المألوف. نوع من مخلفات القهوة.

المزاج

إن قلة تناول القهوة في الأيام الأولى يمكن أن تجعل التواصل مع الشخص أمرًا مزعجًا للغاية، وسوف تتفوق عليك هجمات التعب في أكثر اللحظات غير المتوقعة، ولكن كل هذا سوف يمر، عليك فقط الانتظار قليلا.

الطاقة

ومن المفارقات أنه بعد بضعة أيام من التوقف عن تناول القهوة، سيكون لديك المزيد من الطاقة، والسبب هو أنه مع الاستهلاك المستمر للكافيين، ينزعج النوم، على وجه الخصوص، يتم تقليل كمية النوم العميق.