أسواق البورصة الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق البورصة الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بنسبة 0.07% ، لتصل عند مستوى 2408.59 نقاط.

البورصة الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الأردنية نحو 5.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2797 صفقة .

أسواق البورصة البحرينية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة البحرينية

أقفل مؤشر البحرين العام فى أسواق البورصة البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,931.83 بارتفاع قدره 2.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 721.44 بارتفاع قدره 4.53 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق البورصة البحرينية نحو مليونًا و125 ألفًا و54 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 263 ألفًا و845 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 54 صفقة.

البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة القطرية

أغلق المؤشر العام فى البورصة القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.30 % وبواقع 31.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 10291.62 نقطة.

وجرى خلال جلسة فى البورصة القطرية، اليوم، تداول 159 مليونًا و843 ألفًا و612 سهمًا، بقيمة 432 مليونًا و321 ألفًا و695.154 ريالًا، نتيجة تنفيذ 12523 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة فى البورصة القطرية ، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



أسواق البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تباين

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على تباين، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو تريليون و368 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1ر2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة نحو 66ر0% مسجلاً 20213.7 نقطة.

فى حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى أسواق البورصة المصرية "إيجي إكس 70" بنسبة بلغت نحو 0.02% ليصل إلى 3827.86 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا فى أسواق البورصة المصرية نموًا نسبته 10ر0%، منهيًا التعاملات عن مستوى 5680.19 نقطة.