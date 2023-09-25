ألقت مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، القبض على 6 أشخاص بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم، مما أسفر عن إصابة سيدة بغيبوبة جراء ذلك، وجرى نقلها للمستشفى ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن حالة المصابة.



أصيبت بغيبوبة .. ضبط المتهمين بمشاجرة وإصابة سيدة في قليوب



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، أسفرت عن إصابة سيدة بغيبوبة تامة وجرى نقلها للمستشفى.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية والتي أصدرت قرارها السابق.

ضبط عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بقليوب



في سياق مسبق ،تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "مصطفى ح م"، 40 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

