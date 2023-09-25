حبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة الحشيش بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس ديلر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس ديلر مخدرات بتهمةحيازة الحشيش بالقناطر الخيرية

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.



عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "مصطفى ح م"، 40 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تم القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ضبط بحوزته كميات من الهيروين وسلاح ناري وذخيرة وأحيل المتهم لجهات التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وردت معلومات سرية للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تفيد قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية.



ديلر القناطر الخيرية

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الهيروين تزن كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي و2 ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.