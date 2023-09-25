أخرهم لقاء سويدان وميدو عادل.. كواليس مشاجرات المسرح صفعات وسب ودعاوي قضائية

في مشاجرة ساخنة شغلت الساحة الفنية وتصدرت محركات البحث.. وقعت ازمة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل على هامش تقديمهم للعرض المسرحي على مسرح البلون لمسرحية سيد درويش حيق، وصلت الي قيام لقاء بصفع ميدو عادل على وجهه امام الحضور.

بدأت الواقعة بمجرد انتهاء أخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش"، وبمجرد إسدال الستار، نشبت مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بسبب سخرية ميدو عادل من لقاء سويدان وسبه لها بألفاظ خارجة.

تفاصيل واقعة سويدان وعادل

الأمر الذي دفع لقاء سويدان أن تصفع ميدو عادل، وسط أفراد الفرقة المسرحية، والتف العاملون في المسرح حول ميدو عادل لتهدئته، عقب غضبه واندفاعه نحو لقاء سويدان وظل يهاجمها بشدة، في الوقت التي قامت فيه لقاء سويدان بطلب الشرطة.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات لها، عن سبب انفعالها وصفع ميدو عادل وسط حضور الفرقة للمسرحية، أن ميدو عادل قام باستفزازها وتعدي عليها لفظيًا بكلمات خارجة، مما أدي لانفعالها وصفعه وسط الحضور، وعقبت لقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل بالقلم؟".

لوسي تضرب ممثلة صاعدة

وفي واقعة أخرى، اتهمت ممثلة وتدعى ندا عفيفي، الفنانة لوسي بضربها على هامش مشاركتهم في مسرحية الحفيد، وتعاطف معها عدد من الفنانين على غرار الفنان تامر فرج.

وروت ندا "الواقعة اللي تخصني وهي أن الفنانة قامت بضربي وشتمي أمام الجمهور بالفعل مما أصابني بالذهول وسابتني على المسرح وخرجت، وما كان مني إلا إني احترمت المسرح القومي والجمهور الغالي وزمايلي وكملت شغلي، لكن فور خروجي من على المسرح أصابتني نوبة انهيار، ومع ذلك كملت العرض زي أي فنان محترم وبيحترم شغله، والخشبة اللي واقف عليها".

وعن سبب الخلاف نشر الفنان تامر فرج على احدى المتابعات عندما سألت عن سبب الخلاف "علشان الأستاذة لوسي نسيت الحوار فالبنت لحقتها زي ما بنعمل في العادي راحت ضرباها وقالت لها ماتدخليش على كلامي".

على جانب آخر، أصدر البيت الفني للمسرح، مؤخرا بيانا صحفيا يكشف من خلاله أسباب توقف عرض مسرحية "الحفيد"، مؤكدا أن الفنانة لوسي بطلة المسرحية تقدمت بشكوى ضد فريق العمل، كما تقدم فريق العمل بشكوى مماثلة ضد لوسي، وتم إحالة الشكاوى إلى النيابة الإدارية.

أحمد بدير ونيرمين الفقي

ولعل من أشهر المشاحنات التي دارت كواليسها على المسرح ، كانت "المشاجرة" التي دارت بين أحمد بدير ونيرمين الفقي، حيث اتهمته نرمين الفقي عدة اتهامات على صفحات الجرائده، انتهت بعدها برفع دعوى قضائية من قبل بدير.

وبعد فوز الأخير، وروى بدير تفاصيل الخلاف:"أنا اللي مقدمها في المسرحية، ومثلت معانا وبعدين حصل خلاف فطلبت أنها تمشي ومشيت، وبعدين شهرت بي بكلام ميصحش يتقال"، مضيفًا " اتقال كلام في حقي مش مظبوط فخدت الحكم، فحصل اعتذار في الجرائد".

واستطرد بدير : "اللي اتقال في حقي يخليني مسامحش، لكن زوجتي وبناتي دفعوني إني أسامحها".