دنيا سمير غانم تستعد للانطلاق مجدداً بعروض مسرحية "أنستونا" الفترة المقبلة

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم للعودة بعروض مسرحيتها الشهيرة "أنستونا" برفقة المخرج خالد جلال، وذلك لعرضها خلال الفترة القادمة، بعدما حققت نجاحاً كبيراً بها في عروضها الأولى قبل أن تتوقف من أجل مشاريعها الأخرى.

مسرحية انستونا

حصدت دنيا سمير غانم أيضاً في دراما رمضان الماضى نجاحاً كبيراً من خلال بطولتها لمسلسل "جت سليمة".

تعتبر مسرحية انستونا هى المسرحية الأولى لدنيا سمير غانم، والتى تعاونت فيها مع المخرج خالد جلال، ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب.

مسرحية انستونا

وتضمن العرض الأول من المسرحية 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، وكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

أبطال مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسرحية انستونا

أحداث مسلسل جت سليمة

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

