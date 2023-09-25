حملة مكبرة على المنشآت الصناعية والتجارية بقليوب

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب.

شنت أجهزة مجلس مينة قليوب برئاسة محمود شرف نائب رئيس مركز ومدينة قليوب حملة مكبرة للمرور على المنشآت الصناعية والتجارية بقرية صنافير للتفتيش على صلاحية التراخيص والاشتراطات البيئية والدفاع المدني.

وقال اللواء محمد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مؤكدًا استمرار حملات الرقابة والمتابعة والمرور على كافة المنشآت الصناعية لضبط اى مخالفات محذرا من اى مخالفات ترتكب وأنه سيتم مواجهتها بكل حزم.

وأضاف أن الحملات مستمرة في مختلف القطاعات الخدمية لمواجهة المخالفات والتعديات وكل ما هو من شأنه مخالفة القانون.