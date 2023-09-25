القومية لمياه الشرب تعلن عن تطوير مرافق قرى منيا القمح بالشرقية

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أنه جارِ العمل بمشروعات الصرف الصحي بقرية الأعراس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك في رد على التقرير المنشور ببوابة الوفد تحت عنوان “محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مصرف كوبري القليوبي ومشروعات الصرف”.

وكشفت غادة عبدالمنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع بلغت 50% ، فضلًا عن أعمال التطوير بقرية أبو طوالة بمركز منيا القمح.