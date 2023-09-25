الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

القومية لمياه الشرب تعلن عن تطوير مرافق قرى منيا القمح بالشرقية

أعمال صرف صحي
أعمال صرف صحي

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أنه جارِ العمل بمشروعات الصرف الصحي بقرية الأعراس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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محافظة الجيزة : انتهاء ٩٧% من مشروع الصرف الصحي بنزلة الأشطر بمركز أبو النمرس

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القليوبية تنجح في إصلاح إنفجار خط الصرف الصحي بقرى طحلة

جاء ذلك في رد على التقرير المنشور ببوابة الوفد تحت عنوان  “محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مصرف كوبري القليوبي ومشروعات الصرف”.

 وكشفت غادة عبدالمنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع بلغت 50% ، فضلًا عن أعمال التطوير بقرية أبو طوالة بمركز منيا القمح.

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الجريدة الورقية