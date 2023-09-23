القليوبية تنجح في إصلاح إنفجار خط الصرف الصحي بقرى طحلة

قام عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة، بمتابعة تنفيذ تركيب خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بطريق علما، وذلك لكثرة انفجار الخط القديم الذي يخدم الصرف الصحى بقرية طحلة وقرية كفر طحلة وقرية دجوى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات المحاسب محمد عبدالحميد مرعى

رئيس مركز ومدينة بنها، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى الوحدة والعمل على حل جميع المعوقات والصعوبات أثناء التنفيذ

وأشار عاكف شعيب، إلى أنه سيتم توصيل باقى القرى و العزب بالمنطقة علي خط الطرد، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أنهت اعمال تركيب خط الطرد الجديد بطول ٢كيلو و٤٠٠متر بقطره ٥٠٠ بولى ايثلين بتكلفه ٢٢مليون جنيها حيث يتم التنفيذ طبقا للمواصفات والشروط المتبعة في هذا الشأن.