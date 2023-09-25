الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

5 معارض لـ"أهلًا مدارس" بالجيزة بتخفيضات تصل لـ30% على المستلزمات الدراسية

افتتاح 5 معارض لـأهلا
افتتاح 5 معارض لـ"أهلا مدارس"

أعلنت محافظة الجيزة عن افتتاح 5 معارض لـ"أهلًا مدارس" لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وضبط الأسواق، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية أماكن تواجد معارض أهلًا مدارس بمحافظة الجيزة: 

كما حرصت المحافظة على إقامة المعارض في مناطق ذات كثافات سكانية عالية؛ لتغطيتها وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة، وذلك في كل من:

  • معرض أهلًا مدارس بمنطقة أرض المطاحن بشارع فيصل
  • معرض أهلًا مدارس بشارع مستشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية
  • معرض أهلًا مدارس بشارع المطار بحي إمبابة
  • معرض أهلًا مدارس بشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين
  • معرض "أهلًا مدارس" بمدينة حدائق أكتوبر.

 

تطرح المعارض الأدوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والملابس والكتب الخارجية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بجانب السلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز وزيت الطعام والمكرونة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأساسية الأخرى، علماً بأنها تستقبل المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

 

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية يأتي في إطار دورها الهام لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مشيرًا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

 

وشدد محافظ الجيزة على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة، موجهاً مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تمويني لمتابعة سير عمل المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

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