التموين تشن حملة رقابية موسعة على محافظة الجيزة

قامت مديرية تموين الجيزة برئاسة هالة غريب بالمرور على عدة مناطق بالمحافظة بالاشتراك مع مفتشي الإدارات الرقابية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمرور على كافة الانشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفر المرور على الآتي، بالنسبة لقطاع المخابز تم ضبط ما يقرب من ٥ آلاف مخالفة منها ٢٦٩٤ مخالفة قضايا نقص وزن، و١٢٢٠مخالفة المواصفات، و٢٨٣ تقرير مراجعة الأرصدة، و٦٠٤ تقارير الغلق، و٥٥٥ مخالفة عدم وجود قائمة بيانات، و٤٨ مخالفة عدم إعطاء بون، و٣ محاضر عدم وجود ميزان، و٨ عدم وجود ماكينة، و١٩٦ محضر عدم نظافة، و٧٢ تقرير عدم وجود سجل، ومحضر واحد بيع عيش حر بدون بطاقات و تجميع ٦٩٠٠بطاقة تموينية.



كما قامت مديرية تموين الجيزة بضبط كمية من السكر تزن 25 طن سكر تمويني وحر وضبط أحد المخابز يقوم بتجميع الدقيق البلدى والنخالة زنة 50 كجم دقيق و75 جوال نخالة، كما تم ضبط كمية من السكر التمويني قدرها 20 طن تقريبًا وضبط ٢٠٥٠ كرتونة زيت تموينى وكمية من السلع الغذائية 50 طنًا ما بين زيت وأرز ومكرونة وسمن.

وقالت هالة غريب إن الحملة الرقابية قامت أيضًا بالتفتيش على الأسمدة الزراعية وأسفرت عن ضبط كمية من الأسمدة الزراعية المدعمة 370 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو للواحدة، وضبط ٩٨ ألف لتر من المواد البترولية وضبط كمية من السجائر قدرها 14500 علبة مختلفة الأنواع، و120 أسطوانة غاز.

وبالنسبة للحوم تم ضبط كمية قدرها ٣٢٥ كيلو جرام لحم مفروم غير صالحة للاستخدام ومعسل 3000 كيلو وسيبرتو 1000 لتر ومولاس قصب 700 لتر وملح 9700 كيلو و علب 40 طن وتونة 5000 علبة تونة.