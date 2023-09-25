أوكرانيا: روسيا تشن أكثر من 530 ضربة صاروخية وجوية على أراضينا

قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بافلو كوفالتشوك، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية شنت الأسبوع الماضي أكثر من 100 ضربة صاروخية، و430 ضربة جوية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف كوفالتشوك وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية "في الأسبوع الماضي، شن الروس أكثر من 100 ضربة صاروخية، و430 ضربة جوية، وفتح النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة حوالي 340 مرة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية، وإن التهديد بشن هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية لا يزال مرتفعا.

وتابع: "يواصل الروس شن هجمات صاروخية وجوية ضخمة، ودمجها مع هجمات الطائرات بدون طيار من طراز شاهد، من أجل إنهاك أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أن خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 11 صاروخ كروز روسيًا من نوع كاليبر، و19 طائرة بدون طيار.

في السياق.. ذكرت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني في بيان، صباح اليوم- أن الجيش الروسي ينشر حاليًا سبع سفن في البحر الأسود للقيام بمهمات قتالية، بما في ذلك حاملتا صواريخ كروز من طراز كاليبر مع ما يصل إلى 12 صاروخًا.

وأضافت القوات البحرية "أن هناك سفينة معادية واحدة في بحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط. ولا توجد حاملات صواريخ بينها.

وبحسب "يوكرين فورم"، أسقط الدفاع الجوي الأوكراني، الليلة الماضية، 19 طائرة بدون طيار هجومية من طراز كاليبر تستخدمها القوات الروسية لمهاجمة أوكرانيا.

وفي إقليم دونيتسك.. قال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية إيهور موروز، اليوم، إن القصف الروسي على منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي تسبب في مقتل اثنين من المدنيين.

وأضاف موروز: "خلال الساعات الماضية، قتل الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في زاريخني، ويجرى حاليا تحديد ضحايا ماريوبول وفولنوفاخا".

وبحسب كالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، شنت القوات الروسية، أمس، 56 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة 85 مرة على المواقع والأعيان المدنية الأوكرانية.

وفي خيرسون.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون 87 مرة، وأطلقت 497 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

وأضاف بروكودين أن القوات الروسية استخدمت قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وصواريخ جراد.

وأشار إلى أن الهجمات الروسية استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء مستوطنات منطقة خيرسون، وتم قصف مرافق صحية وتعليمية وكنيسة وأحد مرافق البنية التحتية الحيوية في منطقة بيريسلاف، بالإضافة إلى المصانع الموجودة في خيرسون.