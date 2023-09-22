أمريكا تدرس إرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "ATACMS" لأوكرانيا

تدرس "الولايات المتحدة"، إرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "ATACMS" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة NBC News، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وممثل واحد في الكونجرس، مساء اليوم الجمعة.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: "أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستقدم عددا صغيرا من الصواريخ بعيدة المدى".

واستقبل الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني في البيت الأبيض أمس.

وذكرت صحيفة "فورين بوليسي" في وقت سابق أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد بيد بايدن.

أمريكا تبيع أسلحة إلى السعودية بـ 500 مليون دولار

وافقت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على مبيعات عسكرية أجنبية مُحتملة إلى "السعودية" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس.

سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المُحتمل اليوم.

وفقًا لما نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت المملكة العربية السعودية شراء أمر المبيعات العسكرية الأجنبية لتوفير الأموال لطلبات الشراء الشاملة بموجب اتفاقية دعم الإمداد اللوجستي التعاوني لدعم القوات البرية الملكية السعودية.