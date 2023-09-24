عاجل
النحس انتهي.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب عبقري (فيديو) حديقة حيوان تقدم مثلجات للحيوانات.. لمواجهة الحر (فيديو) كل ما يعمل أسيست أعيط... عمرو أديب يشيد بأداء إمام عاشور (فيديو) ماهى متلازمة القلب المكسور.. طبيب يكشف مصرع 14شخصًا وخطف 60 آخرين في هجوم بشمال غرب نيجيريا
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صحيفة ألمانية: قوات أوكرانيا تحتاج 3 أشهر للتدرب على صواريخ تاوروس

صواريخ تاوروس
صواريخ تاوروس

ذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية أن تدريب قوات أوكرانيا على إطلاق صواريخ "تاوروس" من مختلف المنصات سيستغرق نحو 3 أشهر، في حال اتخذ قرار بإمداد كييف بها.

 

txt

قتلى وجرحى جراء ضربات روسية جنوبي أوكرانيا

txt

أوكرانيا.. سفينة قمح تصل تركيا رغم انتهاء اتفاق الحبوب

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن  شركة MBDA المتخصصة في تصنيع الصواريخ، تحتاج إلى 3 أشهر لتعريف جنود قوات كييف بالصواريخ ونظام عملها، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية، إن القرار بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" سيتخذ عند توضيح جميع الجوانب الفنية بهذا الصدد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن إمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ "أتاكمس" التكتيكية قد يدفع ألمانيا إلى إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في وقت سابق، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المجنحة البعيدة المدى "تلقائيا" في حال قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS.

وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

المملكة المتحدة تجدد التزامها بدعم أوكرانيا

أوكرانيا: وصول سفينة قمح ثانية إلى إسطنبول عبر البحر الأسود

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الصراعات وخاصة في أوكرانيا
الجريدة الورقية