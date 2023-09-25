الوصول الى اتفاق مبدئي بإنهاء اضراب الكتاب الأمريكيين

استطاعت نقابة الكتاب الأمريكية والاستوديوهات الكبرى وشركات البث المباشر فى الوصول إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد جديد مدته 3 سنوات، يعد بإنهاء إضراب الكتاب الذي دام 146 يومًا، والذي تسبب في خسائر فادحة في صناعة المحتوى.

وتحالف رابطة الكتاب الأمريكية ومنتجي الصور المتحركة والتلفزيون إلى خط النهاية أمس الأحد بعد 5 أيام متتالية من المفاوضات.

وشارك في اليوم الرابع من يوم السبت في الغالب محامو النقابة وتحالف المنتجين في مناقشة التفاصيل الدقيقة حول الإضافات المعقدة والرائدة إلى اتفاقية الحد الأدنى الأساسية للكتاب، وكان استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى واحدة من العناصر التي عمل عليها الجانبان قبل إبرام الاتفاقية.

من جانبها كتبت نقابة الكتاب الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى الأعضاء، جاء فيها: «يمكننا أن نقول بكل فخر إن هذه الصفقة استثنائية مع مكاسب ذات مغزى وحماية للكتاب في كل قطاعات العضوية»، وتابعت الرسالة: «لكي نكون واضحين، لا يجوز لأحد العودة إلى العمل إلا بعد الحصول على إذن محدد من النقابة، لا نزال مضربين عن العمل حتى ذلك الحين».

وسيظل الإضراب نفسه ساريًا من خلال عملية الموافقة على عقد النقابة والتصديق عليه، لكن تم تعليق الاعتصام اعتبارا من مساء الأحد، ومن المتوقع أن يصوت قادة النقابات يوم الثلاثاء على ما إذا كان سيتم رفع أمر الإضراب رسميًا.

ومن المقرر أن تصوت لجنة التفاوض أولا على ما إذا كان سيتم التوصية بإحالة الصفقة إلى تصويت مجلس إدارة نقابة الكتاب الأمريكية الغربية ونقابة الكتاب الأمريكية الشرقية، وبافتراض موافقة هذين التصويتين على الاتفاقية، سيتم إرسال العقد للتصديق عليه من قبل أعضاء نقابة الكتاب الأمريكية البالغ عددهم 11 ألف عضو.