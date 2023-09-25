الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يواصل استقبال المواطنين لبحث شكواهم

بوابة الوفد الإلكترونية



 

إلتقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم وذلك في إطار سلسلة لقاءاته اليومية و حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

و في لفتة إنسانية طيبة وافق المحافظ على إلتماس معلمة رياض أطفال باستمرار عملها بإحدى مدارس التعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية حيث أنها تعول طفلين من ذوي الهمم ومراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث طلب مقدم من ( عامل خدمات معاونة ) بإحدى مدارس مركز بركة السبع يلتمس الموافقة على نقله إلى مدرسة إعدادي بناحية ميت عافية لقربها من محل إقامتة حيث يعاني من إعاقة بصرية و نظرا لظروفه الصحية الصعبة .

كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوتين ، أحدهم  لمعلم خبير بإحدى المدارس الثانوية بإدارة الباجور التعليمية يتضرر من عدم إدراجه بكشوف الترقية لشغل وظيفة موجه أول رياضيات رغم استيفائه كافة الشروط ، والأخرى لمواطنة من ناحية دنشواي بالشهداء تتضرر من إحدى جيرانها لإعتراضه في تنفيذ قرار هدم لإحلال وتجديد منزلها .

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لبحث شكوى موظفة بالإدارة المالية  تعاني من ضعف جزئي بالعصب البصري و تلتمس نقلها إلى إدارة أخرى مراعاة لظروفها الصحية الصعبة .

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يلتقي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

المنوفية: إزالة فورية لـ 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية
الجريدة الورقية