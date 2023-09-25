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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. تسكين العملاء بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بنطاق جمعية الأمل بالعبور الجديدة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14/9/2023، وطبقاً لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل " سابقاً"، موضحاً أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بمقر الجهاز.

وأضاف المهندس أحمد علي، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحاً في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهاً عن أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

وفي سياق آخر، قامت الإدارة الصحية بالعبور بالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة لإتاحة فريق طبى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للكشف على العملاء المترددين على المركز التكنولوجى يومياً وذلك ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وسوف يتم تقديم الخدمة حتى انتهاء المبادرة 30/9/2023، وتهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك استمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطنى المدينة٠

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